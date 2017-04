Een dag eerder werd in de buurt van het startpunt een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Volgens de politie kon de bom nabij Putney Bridge zondagmiddag veilig verwijderd worden. De start van het jaarlijkse roeiduel tussen de universiteitsteams van Oxford en Cambridge bleek niet in gevaar.

Bij de 163e editie van de Boat Race zit de Nederlander Olivier Siegelaar in de boot van Oxford. De dertigjarige Siegelaar, die met de Holland Acht vorig jaar olympisch brons pakte in Rio de Janeiro, is de vijfde Nederlandse roeier die aan de start verschijnt. Gerritjan Eggenkamp (2002), Sjoerd Hamburger (2009, 2010) en Roel Haen (2012) gingen hem bij Oxford voor. Jasper Holst was de enige Nederlander ooit in de lichtblauwe boot van Cambridge.

Zo'n 300.000 toeschouwers hebben zich langs de Theems verzameld om de traditionele race later op zondag te volgen.