"Of dit mijn beste wedstrijd voor Ajax was? Zo voelt het wel. Ik heb meer goede wedstrijden gespeeld, maar vandaag was extreem goed. Dat geldt eigenlijk voor het hele team."

Ziyech verzorgde onder meer de assist bij de 2-0 van David Neres. "Vanaf minuut één klapten we er vol op. Feyenoord had niets te vertellen. We voelden ook in de tweede helft alweer snel dat we de baas waren. We creëerden nog meer kansen dan in de eerste, maar vergaten eigenlijk om de wedstrijd op slot te gooien."

Lees ook:

- Nieuwe stand in Eredivisie

Ajax had inderdaad met veel meer doelpunten verschil kunnen winnen. "We maakten alleen niet snel genoeg die 3-0", was Ziyech bij FOX Sports schuldbewust. "Ik weet niet hoeveel kansen we hebben gehad, maar het was echt ongelooflijk. Die kansen moeten er eigenlijk gewoon in en dat mogen we onszelf verwijten."

Herbeleef de klassieker aan de hand van ons liveblog.