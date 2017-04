Gilbert klasse apart in Ronde van Vlaanderen

Greg Van Avermaet (BMC) werd tweede door in een sprint Niki Terpstra (ook Quick-Step Floors) te verslaan. Dylan van Baarle (Cannonale-Drapac) werd vlak daar achter vierde.

De koers werd door een valpartij van Van Avermaet, Peter Sagan en Oliver Naesen beroofd van een mogelijk sensationeel slot. De drie gingen op 16 kilometer van de finish onderuit, terwijl zij de achtervolging op Gilbert hadden ingezet. Van Avermaet kon snel door, maar had kostbare tijd verloren en kon met Van Baarle en Terpstra onvoldoende tijd goed maken om Gilbert nog bij te halen.

Koersverloop

In tegenstelling tot voorgaande jaren was de strijd om de vlucht van de dag snel gestreden. Bij de eerste poging was het direct raak. Andre Looij was namens Roompot-Nederlandse Loterij de enige Nederlander. Samen met Julien Duval, Oliviero Troia, Edward Planckaert, Mark McNally, Stef van Zummeren, Michael Goolaerts en Julien Morice verzamelde de 21-jarige spurter een maximale voorsprong van ongeveer tien minuten.

De groep speelde echter geen grote rol van betekenis. Nog voor de finale losbarstte was het tiental alweer teruggepakt en dat gebeurde vrij vroeg, want op 92 kilometer van de streep zorgde Tom Boonen met een demarrage op de Muur van Geraardsbergen voor verschillende breuken in het peloton. Onder meer Sagan en Van Avermaet missten de slag. Philippe Gilbert, Sep Vanmarcke, Alexander Kristoff, Jasper Stuyven, Luke Rowe en Arnaud Démare waren wel mee.

Op de Oude Kwaremont besloot Gilbert te versnellen. Niemand kon volgen en op die manier werd de Belgisch kampioen min of meer gedwongen om al vroeg aan een monstersolo te beginnen.

De achtervolgers verloren gangmakers Vanmarkce en Rowe door een pittige val. De twee gingen hard onderuit in een afdaling. Boonen viel even later weg door pech, waarna de groep met Van Avermaet, Sagan, Terpstra, Naesen en Van Baarle kon aansluiten. De val van Van Avermaet, Sagan en Naesen verstoorde de achtervolging, waarna Gilbert kon zegevieren.