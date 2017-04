Klaassen: 'Dat is het enige waar ik teleurgesteld over ben'

Lasse Schöne opende al na één minuut de score door een vrije trap van grote afstand via de onderkant van de lat binnen te schieten. "Het hele stadion ging los, dat was genieten. We wonnen elk duel, pakten bijna elke bal op, dat was heerlijk. We hadden alleen meer moeten scoren, dat is het enige waar ik een beetje teleurgesteld over ben", zei Klaassen. "We hadden zeker vier of vijf goals moeten maken."

De titelstrijd is na de winst van Ajax weer helemaal open. "Als wij iedere wedstrijd zo spelen als vandaag, gaan we niet meer verliezen", aldus de Amsterdamse aanvoerder. "En dan is het hopen op een misstap van Feyenoord."