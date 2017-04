"We staan nog steeds bovenaan en hebben drie punten voorsprong. De afstand is wel eens groter geweest, maar ook kleiner. Wij zijn de enige club die het in eigen hand heeft'', zei de Rotterdamse trainer.

Van Bronckhorst erkende dat Feyenoord de beroerde start, met een snelle tegentreffer van Lasse Schöne, niet meer te boven kwam. "We hebben het geprobeerd en hadden in de tweede helft ook een paar kansen op de 2-1. Aan de andere kant hadden we ook de 3-0 tegen kunnen krijgen. We hebben niet gebracht wat we normaal kunnen brengen.''

Van Bronckhorst hoopt dat zijn elftal de verloren Klassieker snel kan vergeten. "Woensdag spelen we tegen Go Ahead Eagles, dat is nu het enige wat telt. De knop moet snel om. Het belangrijkste is dat we na de 34e speelronde bovenaan staan, daar gaan we alles voor doen.''