"Achteraf heb ik het gevoel dat we een punt hebben laten liggen. Wij hebben echt grote opgelegde kansen gehad. Niemand had raar opgekeken als we met 5-0 hadden gewonnen. Dan is het zuur dat je met slechts 2-1 van het veld stapt."

Bosz doelde daarmee op het verschil in doelsaldo met Feyenoord. De Rotterdammers zagen hun voorsprong van zes punten slinken tot drie, maar qua doelsaldo leverden ze slechts één goal in: van plus elf werd het plus tien.

"Ik zat op zich wel rustig op de bank, maar ik moet denk ik nog leren om te genieten van het spel", stelde Bosz verder in gesprek met FOX Sports. "Ik zit altijd analytisch te kijken en nog te weinig als liefhebber of supporter."