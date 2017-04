De koploper zette tegen Deportivo Alavés (3-0) een volgende stap op weg naar de landstitel. Karim Benzema schoot in de 31e minuut, op aangeven van Dani Carvajal, met links de bal achter doelman Fernando Pacheco. In de slotfase van de tweede helft vergrootten middenvelder Isco en verdediger Nacho de voorsprong.

Real heeft nu vijf punten meer dan FC Barcelona. Beide clubs staan op 28 wedstrijden. Barcelona speelt zondagavond bij Granada de 29e competitiewedstrijd.

Tegen Alavés scoorde Real voor de veertigste competitiewedstrijd op rij. Op 27 februari 2016, tegen Atlético Madrid (0-1 verlies), wist Real voor het laatst het doel niet te vinden. Het record is met 64 achtereenvolgende wedstrijden in handen van Barcelona, dat van februari 2012 tot oktober 2013 in elk competitieduel trefzeker was.