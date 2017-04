"Ik denk dat ik mijn pink gebroken heb en mijn hele rechterkant ligt open.", aldus de 28-jarige wielrenner - die vorig jaar nog derde werd in Vlaanderens Mooiste - over zijn val in een schijnbaar ongevaarlijke afdaling.

"Hoe het gebeurd is? Het was mijn eigen schuld. Ik val alleen in het midden van de weg, maar weet niet wat er gebeurd is. Het zit dit jaar allemaal tegen", zuchtte Vanmarcke, die onlangs door ziekte niet kon presteren, bij Sporza. "Dit kan er ook nog wel bij."

Dylan van Baarle, de Nederlandse teamgenoot van Vanmarcke, redde de meubelen voor Cannondale-Drapac. Hij kwam ondanks 'geklooi' als vierde over de meet in Oudenaarde.