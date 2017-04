Scorende Fernandez slachtoffer 'plan Havenaar': 'Een domper'

Havenaar stelde als maker van de 3-0 niet teleur, maar de ingevallen Fernandez kopte daarna ook nog even de 4-0 binnen. Zijn eerste treffer voor ADO sinds zijn komst in januari. Zo deed hij er niet lang over om het best mogelijke antwoord te geven op zijn plek op de bank.

Heel fijne dag

"Ik had dit niet verwacht, het was een domper", zegt de spits, die naar buiten toe direct het team op de best mogelijke manier uitdraagt. "Maar de trainer moet keuzes maken en daar moet ik me in schikken. Die goal was lekker voor mij, maar even goed voor Randy (Wolters, red.) die de assist gaf. Ook hij traint goed en daarnaast heeft Sheraldo Becker zich ook goed laten zien vandaag. Dit is voor het team een heel fijne dag en brengt zelfvertrouwen.’’ Alles wat Fernandez zegt, klinkt trainer Fons Groenendijk als muziek in de oren. Niet alleen de groter wordende mogelijkheden voorin, wat vandaag een zeldzaam aantal van vier treffers opleverde. Daarmee kruipt het in doelsaldo al richting Excelsior, dat evenveel punten heeft (25, maar het heeft zes goals in het voordeel). Daarnaast vindt de coach het alleen maar mooi dat spelers in dergelijke gevallen teleurgesteld én gedreven zijn in de cruciale eindfase van de competitie. "Iedereen wil spelen bij ons en dat laten ze ook zien", zegt Groenendijk. "Dat is alleen maar mooi, alleen hebben we daar wel met zijn allen afspraken over gemaakt."

Uit de band springen

Slaagt Groenendijk er ook nog in dat niemand uit de band springt, dat kan hij zomaar slagen in het realiseren van lijfsbehoud. Zeker met het huidige gemiddelde van acht punten uit de laatste vijf duels.