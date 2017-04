Hattrick Gomez levert Jonker geen zege op

Bayer Leverkusen stond lang met 2-0 voor dankzij doelpunten van Karim Bellarabi en Kevin Volland. In de laatste tien minuten zorgde Gomez er met drie doelpunten voor dat Wolfsburg, waarbij Riechedly Bazoer in de 73e minuut werd gewisseld door Jonker, de achterstand omzette in een voorsprong. Havertz zorgde ervoor dat het spektakelstuk onbeslist eindigde.

150 goals

Gomez hield een opvallende reeks in stand. Sinds de aanstelling van Jonker begin vorige maand maakte de Duitse spits alle doelpunten van zijn club. Hij bezorgde Wolfsburg overwinningen op SV Darmstadt 98 en RB Leipzig (twee keer 1-0) en een gelijkspel tegen FSV Mainz 05 (1-1). Met zijn twaalfde hattrick in de Bundesliga voerde Gomez zijn totaal in de Duitse topcompetitie op naar 150 doelpunten.

Degradatiezorgen

Ondanks de sterke serie onder Jonker is Wolfsburg nog steeds niet vrij van degradatiezorgen. De groene brigade staat op de dertiende plaats in de Bundesliga met dertig punten uit 26 wedstrijden. Wolfsburg heeft maar één punt meer dan FC Augsburg, dat momenteel zestiende staat, een positie die aan het einde van het seizoen play-offs om promotie/degradatie betekent.