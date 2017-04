Sagan: 'Ik heb geen idee, maar het hoort erbij'

Sagan reed op de kasseien van de Oude Kwaremont wel heel dicht langs de hekken en raakte met zijn achterwiel de poot van zo'n hek. De kopman van Bora-Hansgrohe ging op 17 kilometer van de finish onderuit en nam de achter hem rijdende Belgen Greg Van Avermaet en Oliver Naesen mee in zijn val.

Kansloos

"Ik heb geen idee hoe ik precies crashte, maar ook dit hoort bij het wielrennen", zei Sagan, die bij de val het achterwiel van zijn fiets verloor en lang moest wachten op een nieuw exemplaar. Hij was daardoor direct kansloos in de achtervolging op de ontsnapte Philippe Gilbert.

Reputatie

"De Ronde van Vlaanderen heeft zijn reputatie weer waargemaakt", bromde de winnaar van vorig jaar. "Het was een gecompliceerde race, maar ik voelde me goed en zat in de positie dat ik Gilbert op het laatste stuk had kunnen terugpakken. Helaas betekende mijn val dat het voorbij was."