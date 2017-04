Maaskant krijgt boost: 'Nog wel een lange rit'

"Een beetje geluk en keihard werken. Dat was het recept", zei trainer Robert Maaskant, de opvolger van de ontslagen Hans de Koning die voor het eerst op de bank zat bij de Eagles.

Go Ahead deed door de knappe zege de laatste plaats in de eredivisie over aan Roda JC. "Dit is een goede, grote stap, zeker ook voor het vertrouwen. We hebben laten zien dat we ook van dit soort ploegen kunnen winnen. En dat we weg zijn van de laatste plek geeft ook wel een 'boost'. Het is nog een lange rit", zei Maaskant.

Duidelijkheid

Aanvoerder Sander Duits is blij met de komst van Maaskant. "De Koning was sociaal heel goed, maar deze week is er veel duidelijkheid gekomen. We hebben bewust gekozen voor het defensieve. In de tweede helft hebben we het zelf afgedwongen."