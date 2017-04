Real vreest verdediger weer tijdje kwijt te zijn

Varane kreeg al snel weer last van dezelfde hamstring. "Hij heeft de tijd gehad om te herstellen en was 100 procent fit voor deze wedstrijd", zei trainer Zinedine Zidane. "Hopelijk is het niet ernstig. We laten in het ziekenhuis weer een scan maken." Varane verving tegen Alaves aanvoerder Sergio Ramos, die rust kreeg met het oog op het bomvolle programma van Real Madrid deze maand.

Stadsderby

De koploper van de Spaanse competitie speelt komende week tegen Leganes en stadgenoot Atletico Madrid. Over anderhalve week staat het eerste duel met Bayern München in de kwartfinale van de Champions League op het programma.