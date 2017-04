Vrees Vanmarcke bewaarheid: Belg breekt vinger

Het is daardoor hoogst onzeker of Vanmarke volgende week kan meedoen aan Parijs-Roubaix. "Het geluk is de laatste weken niet aan mijn zijde", schreef de 28-jarige Belg op Twitter, nadat hij vlak na de race zijn bezorgdheid al uitsprak. Vanmarcke moest onlangs vanwege ziekte passen voor Gent-Wevelgem. Hij stond zondag in Antwerpen als een van de outsiders voor de winst aan de start van de Ronde van Vlaanderen, waarin de Belg vorig jaar derde werd. Vanmarcke leidde in de finale de achtervolging op Gilbert toen hij door eigen schuld viel.

Zoveelste tegenslag

"Ik kwam vast te zitten tussen twee betonplaten op de weg. Daardoor sloeg ik weg en kwam ik hard op mijn rechterkant terecht", zei de klassiekerspecialist. "Dit is de zoveelste tegenslag dit seizoen." Vanmarcke zag zijn Nederlandse ploeggenoot Dylan van Baarle als vierde over de finish komen in Oudenaarde. "Ik kan geen resultaten boeken, maar gelukkig doet Dylan dat wel."

De Belg arriveerde met een opengereten tenue en bloedende wonden aan de rechterkant van zijn lijf de finish in Oudenaarde. Over zijn deelname aan Parijs-Roubaix, het tweede grote doel dit seizoen van de Belg, kon de ploegleiding nog niets zeggen.