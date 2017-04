Suarez staat op bij afwezigheid Messi

Koploper Real Madrid was eerder op zondag met 3-0 te sterk voor Deportivo Alaves, en heeft twee punten meer dan Barcelona en één duel minder gespeeld.

Barcelona miste Gerard Piqué en de geschorste Lionel Messi. Suarez nam zijn ploeg bij de hand en maakte kort voor rust het openingsdoelpunt. De aanvaller passeerde de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa met een fraaie lob.

Tien man

Jeremie Boga kwam aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen en de invaller had maar vier minuten nodig om gelijk te maken: 1-1. Op aangeven van Suarez bracht Paco Alcacer Barcelona in de 64e minuut voor de tweede keer op voorsprong. Ivan Rakitic (via verdediger Matthieu Saunier) en Neymar bepaalden de eindstand in de 83e en 91e minuut op 1-4. Granada stond op dat moment al met tien man na rood voor Uche Agbo.