Juventus slaat aanval Napoli af

25 min geleden ANP

De topper in de Serie A tussen Napoli en Juventus heeft geen winnaar opgeleverd. De nummers 3 en 1 van Italië speelden met 1-1 gelijk. AS Roma, tweede op de ranglijst, had zaterdag Empoli al met 2-0 verslagen en staat nu nog zes punten achter op Juventus.