PEC presenteert Van 't Schip als opvolger Jans

Van 't Schip wordt maandagochtend om 11.30 uur gepresenteerd wordt bij zijn nieuwe club, waar de oud-trainer van onder meer FC Twente Ron Jans opvolgt. Jans besloot begin januari zijn aflopende contract niet te verlengen. Hij was vier jaar werkzaam bij Zwolle en won in 2014 met de Overijsselse club de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal.

FC Twente was in het seizoen 2001/2002 de eerste club als hoofdcoach voor de nu 53-jarige Van 't Schip. Later werkte hij als assistent van bondscoach Marco van Basten bij Oranje en Ajax. De laatste jaren was Van 't Schip eerst in Australië bij Melbourne Heart actief, daarna bij het Mexicaanse Guadalajara en toen weer in Australië (Melbourne City FC).