Bayern aast op Karsdorp

Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor Feyenoord maar ook voor de speler zelf. De rechtsback van Feyenoord en het Nederlands elftal is een belangrijke kandidaat voor de opvolging van Philipp Lahm bij Bayern München. De Duitse topclub moet op korte termijn een knoop doorhakken over een transfer van de 22-jarige vleugelverdediger.

Onder de indruk

Een delegatie van de club uit de Bundesliga heeft maandenlang in alle stilte op de tribunes gezeten bij wedstrijden van Feyenoord in de competitie en in de Europa League. Ook bij interlands van Oranje bekeken de Duitsers Karsdorp. Bij de topper tegen PSV, een dikke maand terug, was de scoutingafdeling van Bayern onder de indruk van het aanvallende spel van de international. Ook zondag in de ArenA zat een delegatie van Bayern voor de Feyenoorder op de tribune.

Hoofdprijs

Feyenoord kan, als de aanstaande kampioen van Duitsland besluit zich in De Kuip te melden, een transfersom bedingen van meer dan 20 miljoen euro. Technisch directeur Martin van Geel besloot anderhalf jaar geleden immers het al tot 2018 doorlopende contract van de toen 20-jarige Karsdorp nog eens tot 2020 te verlengen en hem ook een forse loonsverhoging te geven. Daardoor kunnen de Rotterdammers nu de hoofdprijs vragen.