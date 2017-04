Uitblinkende Kluivert: 'Natuurlijk smaakt dit naar meer'

Na 34 wedstrijden zal blijken hoe duur Bosz’ halsstarrigheid is geweest. Bij een landstitel zal niemand het over zijn (te) grenzeloze vertrouwen in Younes en Traoré hebben. Maar is de tweede of zelfs de derde plaats het eindresultaat, dan is de vraag gerechtvaardigd waarom hij niet zelf op het idee kwam om Justin Kluivert en (twaalf)miljoenenaankoop David Neres te brengen. In de Klassieker ontpopte Kluivert junior zich tot man van de wedstrijd, scoorde Neres de belangrijke 2-0 en speelde Traoré in de spits bevrijd. Al viel het hem te verwijten dat hij niet twee of drie keer scoorde.

Kluivert stond na afloop te stralen. "Ik denk dat we de hele wedstrijd de bovenliggende partij waren en Feyenoord helemaal niets had te zeggen. Ik hoop dat daar nu de stress toeslaat.” Zijn vader Patrick scoorde op 21 augustus 1994 in zijn eerste klassieker wél. "Ik heb het wel geprobeerd, maar het is mij helaas niet gelukt”, lachte het talent van Ajax.

Favoriete positie

"Toen ik in de ArenA aankwam, hoorde ik pas dat ik zou spelen, omdat Amin last had. Hij gaf zelf aan dat hij niet honderd procent fit was. Ik wel, dus dan sta ik er. Linksbuiten is mijn favoriete positie, omdat ik daar in de jeugd veel heb gespeeld. Dus dat kwam nu mooi uit. Maar rechtsbuiten bevalt me ook wel, hoor. Gewoon lekker mijn actie maken en met hem achter me lukt dat wel”, wees hij in de catacomben op de passerende Hakim Ziyech.

Geen domper

"Ik sta te trappelen om vast in de basis te komen. Ja, ik ben er klaar voor. Als het moet sta ik er voor het team en dan geef ik honderd procent. Natuurlijk smaakt dit naar meer. Al zou het geen domper zijn als ik woensdag niet tegen AZ speel. Ik ben jong, wil veel leren en als hij voor mij kiest, dan ben ik blij en laat ik zien dat ik het aankan.”