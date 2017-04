Europese voetbaltop strijkt massaal neer in ArenA

Ajax - Feyenoord blijft voor de buitenlandse topclubs daarmee telkens interessanter dan Ajax - PSV of Feyenoord - PSV. Vooral omdat dit een wedstrijd was waarin Ajax met het mes tussen de tanden moest spelen en Feyenoord als koploper dicht bij de titel is, was de belangstelling ongekend groot.

De Klassieker eindigde uiteindelijk in een 2-1 overwinning voor Ajax. Lasse Schöne zette de Amsterdammers al in de eerste minuut met een wonderschoon doelpunt op voorsprong. David Neres verdubbelde nog voor rust de score. Feyenoord-invaller Michiel Kramer zorgde in blessuretijd voor de aansluitingstreffer, maar die kwam te laat.