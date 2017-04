Mailtje kijker kost golfster Thompson majortitel

De Amerikaanse golfster stond op de laatste dag van de ANA Inspiration drie slagen voor en was op weg naar de dertiende green, toen ze te horen kreeg dat ze er vier strafslagen bij kreeg.

Een oplettende televisiekijker had per e-mail aangegeven dat de Amerikaanse een dag eerder haar bal na het weghalen van de marker een inch (2,5 cm) verkeerd had teruggelegd. En dat kreeg Thompson tussen twee holes door van twee juryleden te horen. Ze kreeg twee strafpunten voor het foutief terugleggen van de bal en ook nog eens twee voor het verkeerd invullen van het scoreformulier.

"Is dit een grap?", vroeg de verbouwereerde Thompson. Maar dat bleek dus niet het geval. De straf die ze kreeg, bood de Zuid-Koreaanse Ryu So-yeon de gelegenheid weer langszij te komen. Een tiebreak was zodoende nodig om de wedstrijd te beslissen, en daarin boog Thompson het hoofd. So-yeon sloeg in de verlenging toe met een birdie, die Thompson niet kon pareren.

Tiger Woods betuigde zijn steun aan de gedupeerde Thompson, door te twitteren dat het niet zo zou moeten zijn dat televisiekijkers het spelverloop kunnen beïnvloeden. Woods hoopte op de winst voor de Amerikaanse, maar tevergeefs...