Sparks had Moyes gevraagd of clubeigenaar Ellis Short extra druk op hem legde door zijn aanwezigheid op de tribunes. Die vraag schoot de 53-jarige manager in het verkeerde keelgat. Hij antwoordde met 'nee'.

Na afloop van het interview zei Moyes: "Ik zou je misschien een klap kunnen geven, ook al ben je vrouw." Ook voegde hij Sparks toe 'voorzichtig' te zijn als ze weer bij Sunderland op bezoek zou komen. De trainer van Sunderland dacht op dat moment dat de camera niet meer draaide. Bekijk hier de beelden.

Moyes heeft nu veel spijt van het voorval. "Het was in het heetst van de strijd", aldus de voormalig trainer van Manchester United. "Ik heb ontzettend veel spijt van de dingen die ik heb gezegd. Dat is zeker niet de persoon die ik ben en dit past totaal niet bij mij. Ik heb de BBC-verslaggeefster gesproken. Zij heeft mijn excuses geaccepteerd."