"Ik ga met hem praten en kijken hoe hij er zelf in staat'', zegt trainer Jurgen Streppel, die hoopt dat hij weer een aantal speelminuten kan maken. "We hopen dat hij er morgen in ieder geval weer bij is. Hij traint al een aantal weken deels of geheel mee. Alleen zoals vorige week toen we bij een amateurclub op kunstgras trainden (in voorbereiding op het uitduel bij Heracles Almelo, red.), dan heeft het geen zin om risico's met hem te nemen.'' Schaars speelde zijn laatste wedstrijd op 16 december op bezoek bij Willem II. Dat was het laatste duel voor de winterstop, toen Heerenveen in puntenaantal nog aan de top drie hing. Opvallend is dat de ploeg van Streppel sinds Schaars zijn afwezigheid - hij kampt al lange tijd met klachten aan het onderbeen - in een vrije val is geraakt. Een rentree van de ervaren middenvelder zou in elk opzicht een enorme opsteker zijn voor de Friezen, die inmiddels moeten strijden voor een play-offticket om Europees voetbal.