Berghuis trapte tijdens de klassieker een bal hard de tribune in. Boze fans van Ajax gooiden vervolgens aanstekers en munten richting de buitenspeler. Berghuis liep daarbij een wondje aan zijn hoofd op. Hij kreeg van Björn Kuipers een gele kaart voor het wegtrappen van de bal. De scheidsrechter kondigde aan dat hij het incident op het wedstrijdformulier zou zetten. Het is nog niet bekend of de aanklager betaald voetbal het voorval gaat onderzoeken.

Ajax is nog op zoek naar de identiteit van een vijfde fan die verantwoordelijk is voor de hoofdwond van Berghuis. Volgens een woordvoerder van de club staat de bewuste supporter duidelijk op beeld.