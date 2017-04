Matthews klopte zijn landgenoot Jay McCarthy in de laatste meters van de etappe van Pamplona naar Sarriguren. Simon Gerrans finishte als derde en maakte het Australische podium compleet.

Matthews beloonde zijn ploeggenoten voor het vele werk dat zij in de rit over 153 kilometer leverden. De Spanjaarden Igor Anton en Lluis Mas en de Fransman Yoann Bagot kozen vlak na de start voor de aanval. Ze namen een voorsprong van ruim vier minuten maar werden zo'n twintig kilometer voor de finish achterhaald door het peloton dat werd aangevoerd door Team Sunweb.

Julian Alaphilippe leek vier kilometer voor de finish op weg naar een etappezege. De Fransman reed echter vlak voor de finish lek waarna Matthews de beste sprinter bleek. De Ronde van Baskenland eindigt zaterdag met een tijdrit over ruim 27 kilometer met start en finish in Eibar. De zwaarste etappe staat voor vrijdag op de agenda als de renners zes bergen over moeten en finishen op de beruchte Santuario de Arrate.