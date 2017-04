“Als ik aan Hakim Ziyech denk, denk ik aan steekpassen, assists, doelpunten en oplossingen die anderen niet zien. Al dat goede moet blijven, maar als hij in de echte top wil spelen, heeft hij iets meer nodig. En daar is hij ook mee bezig. Gisteren ging hij voorop in de strijd en dat is opmerkelijk. Dat verwacht je niet van hem", aldus Bosz bij Ajax TV.

"Hij ging de duels aan en won ze ook vaak. En dat terwijl hij in De Kuip nog wel eens een duel verloor van Karim El Ahmadi. Hij gaf nu een signaal af richting zijn teamgenoten."

Foto: Hollandse Hoogte

Kluivert

Bosz ging ook in op de rol van Justin Kluivert, die andere uitblinker in de Amsterdam ArenA. "Pas op de dag van de wedstrijd werd duidelijk dat Amin Younes niet in actie kon komen. Ik zei tegen Justin: 'Je gaat spelen.' Toen zag ik hem van: oef. Het was natuurlijk zijn eerste Klassieker. Als hij een dag eerder had geweten dat hij zou gaan spelen, had hij toch anders geslapen", denkt Bosz.

"Ik denk dat ik sowieso niet te veel tegen Justin moet zeggen, want laat hem alsjeblieft die onbevangenheid houden. Dat is zijn kracht. Hij heeft ook die Amsterdamse branie van: kom maar op. Dat is hartstikke mooi. Ik hoop dat hij dat ook vasthoudt."