'Van Gaal ideaal noodverband Oranje'

"Ze moeten nu niets halsoverkop iemand voor twee jaar gaan aanstellen. De KNVB moet eerst de eigen organisatie op orde krijgen. Ze moeten gewoon iemand kiezen voor die vijf duels. En dan denk je aan Van Gaal", aldus de bondscoach van Saoedi-Arabië maandagavond bij PepTalk, doelend op de bestuurlijke chaos binnen de voetbalbond.

Van Marwijk, die met zijn ploeg hard op weg is richting het WK in Rusland, heeft echter ook gehoord dat de voormalig succescoach van Ajax een rol als bestuursvoorzitter zou prefereren. "Als dat waar is, zou ik met hem gaan praten en zeggen: eerst bondscoach en dan na de WK-kwalificatie door als bestuurder. Dan heb je daarna ruim de tijd om een nieuwe bondscoach te vinden. Misschien komen er in de tussentijd ook wel trainers vrij.

Van een buitenlandse trainer is Van Marwijk, die Oranje in 2010 naar de tweede plaats leidde, geen fan. "Ik heb de naam van Jorge Sampaoli horen vallen. Die heeft met Chili de Copa América gewonnen. Dat is een behoorlijke prestatie, maar hij is niet mijn type trainer. Hij is een beetje een schreeuwer. Hij doet het goed met Sevilla, maar zijn voorganger won geloof ik ook al drie keer de Europa League. Je moet prestaties altijd in perspectief plaatsen. En daarnaast, een Nederlandse trainer moet gewoon lukken. Maar eerst moet de KNVB zijn zaakjes op orde krijgen."

Zelf zal Van Marwijk niet meer instappen bij het Nederlands elftal. "Ik ben niet gebeld om advies te geven, maar dat is ook niet nodig. Het interesseert me niet zoveel. Ik heb een geweldige tijd gehad als bondscoach, maar ik doe het nooit meer. Die tijd is geweest."