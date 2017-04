De aanvaller, die bij het Turkse Boluspor speelt, laat vanuit Turkije weten dat hij weer in training is en zich uitstekend voelt.

Te Vrede: ,,Om iedere speculatie weg te nemen, doe ik één keer mijn verhaal. Zes weken geleden is bij een controle in het ziekenhuis een tumor ontdekt. Dat was in een teelbal en deze bleek zonder uitzaaiingen te zijn. De tumor is in Nederland succesvol verwijderd. Het is bovendien een vorm van kanker waarbij mensen na een vroege constatering in 99 procent van de gevallen helemaal genezen. Bij de laatste controle is gebleken dat ik weer volledig gezond ben. Dat hebben de artsen ook verklaard.’’

Foto: Hollandse Hoogte

Te Vrede stelde zich moedig op en toonde karakter. Bij zijn club en in zijn directe omgeving bestaat grote bewondering voor zijn positiviteit. ,,Natuurlijk ben ik in eerste instantie erg geschrokken, maar na het goede nieuws van de arts ben ik nu bezig met mijn herstel. Ik sta weer op het veld en ben keihard aan het trainen om mijn club Boluspor te kunnen helpen zich te kwalificeren voor de play-offs en eventueel promotie.’’

De oud-spits van Feyenoord, die ook bij AFC, AZ, Heerenveen en Excelsior speelde, zegt veel steun te hebben gekregen. ,,Ik wil iedereen bedanken, met name de doktoren voor hun hulp en steun in een voor mij vervelende tijd die ik nu achter mij wil laten. Ik wil mij nu volledig concentreren op wedstrijdfit worden en ik hoop dit seizoen nog belangrijk te kunnen zijn voor mijn club.’’

Te Vrede zegt al zijn energie in positieve dingen te willen steken. Hij wil niet blijven hangen in de negatieve periode en die steeds oprakelen. ,,Daarom doe ik hier één keer mijn verhaal. Ik ben geschrokken. Dit was de zwaarste tijd van mijn leven. Gelukkig kan ik weer positief vooruitkijken en dit achter me laten. Zo zie je maar dat niets belangrijker is dan je gezondheid."