"We moeten punten pakken en niet rekenen op hulp van anderen. We moeten het samen doen: de spelers, de trainers, het bestuur, het overige personeel, de sponsoren en natuurlijk de fans. We moeten hier samen doorheen."

De Bundesliga telt nog maar acht speelrondes, maar zelfs nummer zes 1. FC Köln, dat 37 punten sprokkelde en met deze positie Europa ingaat, is nog niet veilig.

Wolfsburg staat met dertig punten dertiende en heeft slechts één punt meer dan Augsburg dat de gevaarlijke zestiende plaats bezet. Plek zestien en zeventien betekenen net als in Nederland nacompetitie. De nummer achttien degradeert direct.

"De halve Bundsliga staat met de rug tegen de muur. De resterende wedstrijden worden zware gevechten", aldus Jonker in een vooruitblik op het duel van woensdag met SC Freiburg.

Riechedly Bazoer lijkt net zoals de laatste duels te mogen rekenen op een basisplaats. Jeffrey Bruma kampt nog steeds met een knieblessure.