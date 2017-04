De aanvaller van het Nederlands elftal maakte in de zesde minuut van de blessuretijd het winnende doelpunt in de thuiswedstrijd van zijn club tegen het laaggeklasseerde FC Orenburg: 3-2. Spartak Moskou had eerder een voorsprong van 2-0 uit handen gegeven.

Door het doelpunt van Promes behoudt Spartak aan kop van de ranglijst in de Russische voetbalcompetitie zes punten voorsprong op CSKA Moskou, dat zondag al met 2-1 te sterk was voor Krilia Sovetov Samara.