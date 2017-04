Als The Toffees op bezoek bij Manchester United met de zege aan de haal gaan, wordt de Nederlandse oefenmeester de eerste trainer ooit die drie Premier League-duels op een rij wint op Old Trafford.

Koeman verliet het Theatre of Dreams de afgelopen twee jaar - toen nog met Southampton - ook al met de drie punten in de tas. Beide keren wonnen The Saints met 0-1.

Everton, dat momenteel zevende staat, speelde eerder dit seizoen met 1-1 gelijk tegen Manchester United. De ploeg van José Mourinho bezet de vijfde positie in de Premier League.