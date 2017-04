„We gaven weer veel te makkelijk doelpunten weg. Met name in uitwedstrijden verzaken we. Doelpunten maken we nauwelijks op vreemde boden. Het niveauverschil tussen de thuis- en uitwedstrijden is te groot”, aldus de Griekse trainer.

,,Deze jongens doen hun stinkende best, maar ik mis een aantal leidersfiguren in de ploeg. Ik heb naar oplossingen gezocht, maar ik weet het ook niet meer.”

Anastasiou had gisteren een gesprek met technisch directeur Ton Caanen. „Ton heeft niet tegen mij gezegd dat zijn vertrouwen in mij weg is, maar ik kom uit de voetbalwereld en weet hoe snel zaken kunnen veranderen. Ik zal in ieder geval tot de laatste minuut blijven knokken voor Roda JC.”