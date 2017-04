De curlingmannen doen voor het eerst sinds 1994 weer mee aan het WK en hopen via goede prestaties in Edmonton serieus zicht te krijgen op deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Pyeongchang. Vooralsnog blijven resultaten echter uit. Nederland begon het toernooi zaterdag met een nipte nederlaag tegen Duitsland (5-6) en moest daarna ook buigen voor Japan (6-9) en Noorwegen (3-8).

Oranje speelt de komende drie dagen nog zes wedstrijden in de groepsfase van het WK.