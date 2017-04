'Kans dat Vanmarcke Parijs-Roubaix rijdt is 1 procent'

,,Sep heeft veel pijn en zit er ook mentaal doorheen'', zei zijn broer Ken Vanmarcke, tevens ploegleider bij Cannondale-Drapac, in Het Nieuwsblad. Volgens hem is de kans dat zijn broertje meedoet aan Parijs-Roubaix slechts 1 procent.

Vanmarcke deed vorig jaar nog mee om de winst in de 'Hel van het Noorden'. Vanmarcke eindigde toen in dienst van LottoNL-Jumbo net naast het podium (vierde). De 28-jarige Belg stapte in de winter over naar Cannondale, maar daar beleeft hij vooralsnog een rampzalig voorjaar.

Bij afwezigheid van Vanmarcke zal Dylan van Baarle als kopman fungeren van Cannondale in Parijs-Roubaix. De 24-jarige Zuid-Hollander werd zondag vierde in Vlaanderen.