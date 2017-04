Optimistische Zlatan terug op Old Trafford

"Ik voel me prima", laat Zlatan weten op de website van de mancunians. "Ik heb Old Trafford en het spelen met de ploeg gemist, maar nu ben ik er weer en hopelijk kom ik terug met positieve 'vibes'.

Zlatan, 35 jaar, is ervan overtuigd dat United bij de bovenste vier eindigt. De ploeg staat nu vijfde, zes punten achter Liverpool, dat derde staat, maar wel twee wedstrijden meer heeft gespeeld.

"Ik denk dat we het gaan redden en bij de beste vier gaan horen. We hebben de punten gepakt die we nodig hebben voor de Champions League, maar we balanceren op het randje. Nog wat erbij en we halen de top vier, daar ben ik van overtuigd.