Koeman: 'Goed dat ik Zlatan toen tegenkwam'

Koeman en Zlatan zien elkaar dinsdagavond op Old Trafford als Everton op bezoek gaat bij Manchester United. En dus kreeg de manager van de bezoekers vragen over het Zweedse fenomeen, die hij nog kent van zijn gezamenlijke tijd bij Ajax.

"Hij was toen jong en soms moeilijk", vertelt Koeman. "Maar dat is normaal. Ik ben nu ook makkelijker voor een coach dan toen ik 19 was. Hij was grappig, maar soms ook moeilijk. We hadden bij Ajax toen heel veel jonge spelers. Sneijder, Van der Vaart, De Jong, Heitinga, Mido, Zlatan. We hadden grote talenten die op hun 19e al in Porsches en Ferrari's reden... Een nieuwe generatie."

"Het was een mooie periode. Het was voor mij als jonge coach goed dat ik toen met Zlatan werkte. Hij weet het, als je het hem vraagt... Ik heb Zlatan de laatste maanden drie of vier keer ontmoet. Als we spreken over toen, weet hij precies hoe hij was als 19-jarige en hoe hij nu is."

"Zlatan is een belangrijke kracht voor Manchester United. Hij is nog altijd één van de besten en ik bewonder hem nog steeds. Ik ken hem erg goed en hij is nog steeds belangrijk voor zijn team en scoort veel. Alle respect."

"Of ik verhalen uit die tijd heb? Die vertel ik woensdag wel", lachte Koeman, die de Zweed ongetwijfeld niet extra wilde motiveren.