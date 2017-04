Excelsior en FC Utrecht beginnen om 18.30 uur op Woudestein. Excelsior moet nog altijd oppassen dat het niet degradeert, terwijl Utrecht vierde staat en al zo goed als zeker de play-offs in gaat.

sc Heerenveen is nog lang niet zeker van een plek in diezelfde play-offs. Een zege van de formatie van trainer Jurgen Streppel op Sparta is dan ook zeer gewenst voor de Friezen. De Rotterdammers staan voorlopig dertiende, maar zijn zeker nog niet veilig voor het degradatiespook.

Volg hier beide duels middels uitgebreide statistieken.