"Het is altijd leuk en speciaal om tegen een oude club te spelen, maar eigenlijk heb ik weinig contact meer met mensen van AZ. De meeste jongens zijn al weg. Ik spreek de fysio en de dokter af en toe nog, verder niemand", aldus de 27-jarige Viergever.

"Maar het wordt een mooie wedstrijd, denk ik. Ik denk dat niemand gemotiveerd hoeft te worden. Het stadion is uitverkocht en het zijn altijd leuke wedstrijden tegen AZ. Zij willen het altijd graag laten zien tegen Ajax."

Feyenoord

Door de zege op Feyenoord van afgelopen weekeinde gelooft men in Amsterdam weer in de landstitel. Viergever verwacht dat de Rotterdamse koploper nog wel eens ten onder kan gaan aan de druk.

"Er komen zeker bepaalde spanningen bij zo'n titelrace kijken. Het gat is nu drie punten en PSV staat er ook weer kort bij. Feyenoord heeft zondag toch een tikkie gekregen, denk ik. Wij moeten afwachten, hebben het niet in eigen hand. Het is nieuw voor Feyenoord deze situatie, dat gaat zeker een rol spelen. Misschien gaat het in de 'koppies' zitten. Laten we het hopen. Het enige dat wij kunnen doen, is zelf alles winnen."

Dubbel

Ajax mag ook nog hopen op een Europese prijs. In de kwartfinale van de Europa League wacht een tweeluik met Schalke 04 van Klaas-Jan Huntelaar. "Of de fans mogen dromen van een dubbel? Dromen mag altijd. We zijn op twee fronten actief en gaan er vol voor. Schalke 04 is een moeilijke tegenstander, maar er liggen ook mogelijkheden. Als je in de kwartfinale zit, moet je het per ronde bekijken, maar de halve finale is niet onmogelijk."