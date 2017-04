Het elftal van trainer Erik ten Hag staat vierde in de Eredivisie en rekende dinsdagavond af met Excelsior (1-3), dat nog een harde strijd tegen degradatie wacht.

De Rotterdammers kregen in het eerste half uur twee tegenvallers te verwerken. Zowel Hicham Faik als Luigi Bruins raakte geblesseerd. Jeffry Fortes en Kevin Vermeulen waren hun vervangers. Op dat moment stond Excelsior al wel voor. Mike van Duinen had in de vijfde minuut de score geopend.

Vervolgens was het gedaan met de Kralingers en was het Utrecht dat de klok sloeg. Sebastien Haller maakte in de 39e minuut gelijk. De Fransman benutte ijskoud een penalty en is nu de meest scorende buitenlander in de Eredivisie voor Utrecht. Haller heeft 41 keer gescoord, tegen 40 goals voor de Belg Stefaan Tanghe, die van 2000 tot 2006 voor de domstedelingen speelde.

Na vijf minuten in de tweede helft hielp Jurgen Mattheij Utrecht een handje. De speler van Excelsior probeerde een schot van Willem Janssen uit de doelmond te kopen, maar verraste doelman Warner Hahn. In de 55e minuut toonde Haller zich in kansrijke positie niet zelfzuchtig. Gyrano Kerk profiteerde van zijn assist.

Foto: ANP Pro Shots

Utrecht is door de zege nu bijna zeker van de play-offs. Als Willem II niet wint van ADO Den Haag is plaatsing voor het toetje van het seizoen een feit.