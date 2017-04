Nummer drie Hoffenheim heeft ondanks de zege op de formatie van basisspeler en aanvoerder Arjen Robben nog altijd veertien punten minder dan Bayern. RB Leipzig kan op tien punten van de koploper komen als de nummer twee van de Bundesliga woensdagavond afrekent met Mainz.

De enige treffer kwam na 21 minuten van de voet van Andrej Kramaric. De Kroaat haalde prima uit, maar Bayern-goalie Sven Ulreich leek niet helemaal vrijuit te gaan. Ulreich verving Manuel Neuer, die wel op de weg terug is van een voetblessure.

In de tweede helft drong Bayern wel aan, maar echt gevaarlijk konden Robben & co ondanks een gigantisch overwicht niet worden. Scoren deden de zuid-Duitsers dan ook niet, waardoor de tweede competitienederlaag van het seizoen na negentig minuten een feit was.