Theodor Gebre Selassie opende halverwege de eerste helft de score. Na de invalbeurt van Huntelaar (62e minuut) scoorde Werder nog twee keer. Een penalty van Max Kruse en een een inzet van Maximilian Eggestein waren Schalke-goalie Ralf Fährmann in de slotfase te machtig.

Door de nederlaag zakt Schalke naar de tiende plek in de Bundesliga. Werder Bremen wipt over de club uit Gelsenkirchen naar de achtste plek. Borussia Dortmund klopte HSV met 3-0.

Ajax

Ajax neemt het op 13 april thuis op tegen Schalke. Een week later volgt in Duitsland de return in de kwartfinales van de Europa League.