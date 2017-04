De ploeg van coach Simone Inzaghi hield de schade in de return tegen stadgenoot AS Roma beperkt: 3-2. Dat was voldoende voor een finaleplaats. In het eerste duel was Lazio ruim een maand geleden met 2-0 te sterk voor AS Roma.

De Vrij

Stefan de Vrij ging vlak voor de pauze bij de gelijkmaker van Stephan El Shaarawy (1-1) in de fout. Hij bleef tijdens de rust in de kleedkamer achter. Landgenoot Wesley Hoedt was zijn vervanger. Door een treffer van Ciro Immobile in de 56e minuut (1-2) had Lazio nadien niet zoveel meer te vrezen van AS Roma, dat met Kevin Strootman in de basisploeg aantrad. Verder dan twee treffers van Mohamed Salah kwam de thuisploeg in de slotfase niet.

Foto: AFP

Lazio speelt in de finale tegen de winnaar van het tweeluik tussen titelhouder Juventus en Napoli. De ploeg uit Turijn verdedigt woensdag in Napels een voorsprong van 3-1.