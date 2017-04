Het had voor Koeman de derde Premier League-zege op een rij op Old Trafford kunnen zijn. Nog niet eerder lukte een trainer dat. De afgelopen twee jaar stapte hij met Southampton als winnaar van het veld in het Theatre of Dreams.

Everton kwam in de eerste helft op voorsprong dankzij Phil Jagielka. In de blessuretijd van de tweede helft dook Ashley Williams echter uiterst knullig met zijn hand naar de bal, waarna Zlatan Ibrahimovic vanaf de penaltystip de gelijkmaker tegen de touwen schoot.

Mourinho begon dinsdag enigszins verrassend met Paul Pogba en Henrikh Mkhitaryan op de bank. Ibrahimovic keerde na een schorsing terug in de basis. De Zweed moest drie wedstrijden brommen vanwege een elleboogstoot in het duel met AFC Bournemouth, maar was direct weer ouderwets gevaarlijk. Goals leverde het United in de eerste helft echter niet op.

Everton nam in de 22e minuut dankzij Jagielka brutaal de leiding op Old Trafford. De aanvoerder van The Toffees was zijn bewaker Marcos Rojo te slim af nadat de totaal vrijgelaten Williams kon doorkoppen. Rojo rekende op een kopduel, maar de sterke Jagielka hield de eveneens niet zachtzinnige Argentijn van zich af, waarna hij met buitenkant rechts de bal tussen de benen van David De Gea door werkte.

In de tweede helft, met Pogba en Mkhitaryan als invallers, probeerde ManUtd met man en macht de schade te herstellen, maar behoudens een afgekeurd doelpunt van Ibrahimovic kwam de thuisploeg amper in de buurt van een goal. In de blessuretijd kwam het dankzij de kortsluiting bij Williams op het nippertje nog op 1-1.