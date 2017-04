"Vóór de wedstrijd had ik getekend voor een punt, maar na zo'n wedstrijd is een gelijkspel toch zonde", aldus Koeman direct na de wedstrijd voor de camera van de BBC.

"We speelden goed, hadden de wedstrijd onder controle en na die 1-0 voorsprong kregen we ook veel ruimte in de counter. We hadden het gewoon moeten afmaken. De verdediging stond vandaag ook fantastisch. Dan is het heel pijnlijk dat we niet winnen, zeker als je kijkt naar de manier waarop. Het was een honderd procent penalty, maar het feit dat we hem zo vlak voor tijd tegen krijgen, is gewoon vreselijk balen. Al blijf ik wel trots op onze instelling."

Very unlucky in the end. We played a well disciplined match and deserved the win at Old Trafford. Great support from the fans! #everton #efc pic.twitter.com/2Sh9Zylmf9 — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) April 4, 2017

Everton kreeg in de blessuretijd een penalty tegen nadat verdediger Ashley Williams ongelukkig naar de grond dook en de baal met de hand beroerde. De Welshman moest met rood naar de kant, terwijl Zlatan Ibrahimovic de gelijkmaker binnen schoot.