Op bezoek bij Hoffenheim ging het elftal van de Nederlandse rechtsbuiten met 1-0 onderuit. "Jammer, dat mag ons niet gebeuren. De eerste helft was onnodig. We stonden niet goed en kwamen steeds een stap te laat", aldus de 33-jarige Nederlander.

In de tweede helft had Robben beter spel gezien van zijn ploegggenoten en hijzelf, maar scoren deed Bayern niet meer. "De tweede helft was veel beter, zoals het moet zijn. We waren superieur, en hadden kansen. De bal ging er alleen niet in", aldus Robben.

De stand

Bayern verzuimde bij Hoffenheim nog verder weg te lopen van nummer twee RB Leipzig, dat op een afstand van dertien punten bleef. De runner-up speelt woensdag uit tegen FSV Mainz. Hoffenheim heeft nu veertien punten minder dan de lijstaanvoerder, die dinsdagavond legio kansen liet liggen.