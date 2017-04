Mourinho speelt voor journalist

"Hebben we kansen gehad? Ja. Hebben we zoals altijd de paal geraakt? Ja. Was de keeper van de tegenpartij zoals altijd tegen ons op zijn best? Ja. Zijn we benadeeld door de scheidsrechter? Ja", aldus Mourinho, spelend voor journalist.

Wat de arbitrage betreft had de ManUtd-trainer echter wel gelijk. De grensrechter vlagde voor buitenspel van Zlatan Ibrahimovic, maar voorafgaand aan diens goal stond de Zweed precies op één lijn met de Everton-verdediging.

Omdat Everton-verdediger Ashley Williams in de slotfase hands maakte, kon Ibrahimovic vanaf de stip gelijkmaken. Daardoor bleef Manchester United voor de twintigste keer op een rij ongeslagen in de Premier League. Maar of The Red Devils blij moeten zijn met die reeks is de vraag. Op Old Trafford werd bijvoorbeeld al negenmaal gelijkgespeeld en United vindt zichzelf dan ook terug op de teleurstellende vijfde plaats.

Mourinho is ondertussen slechter bezig dan zijn voorganger Louis van Gaal. De Nederlander won 68 procent van zijn thuiswedstrijden, de Portugees slechts 38 procent. Zelfs David Moyes deed het met 44 procent beter. Ook qua het aantal behaalde punten doet Mourinho onder voor Van Gaal: 54 om 56 na 29 duels.

"Het is ongelooflijk dat we al twintig wedstrijd ongeslagen zijn, maar we hebben thuis veel te vaak gelijkgespeeld", wist ook Mourinho. "Daarom bevinden we ons nu in deze positie. We kunnen theoretisch gezien nog vierde worden, maar dat wordt wel lastig, heel lastig. We zijn afhankelijk van onze concurrenten. We scoren gewoon te weinig en aan het einde van het seizoen zullen we daar hoogstwaarschijnlijk de prijs voor betalen."