Botines zegt aan de vooravond van Ajax-AZ het spel te kennen. „Een club biedt nooit direct het bedrag dat ze kunnen betalen.” Toch wekt de houding van Ajax wrevel. „Marc Overmars was sneller en slimmer dan andere technisch directeuren toen hij André bij FC Barcelona wist los te weken. Maar nu is hij vrij laat met onderhandelen begonnen, pas drie weken geleden.”

Door de uitstekende prestaties van de Kameroener, die in 35 duels 19 keer de nul hield en gemiddeld maar 0,6 doelpunt tegen kreeg, is er volgens Botines veel belangstelling. „Uit Spanje, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Een aantal topclubs heeft ons zelfs gevraagd vooral niet bij Ajax bij te tekenen, omdat hij met nog maar een contract voor één jaar relatief goedkoop is op te halen.”

Het is een verzoek waar de keeper en zijn agent liever geen gehoor aan geven. „We denken dat het voor de ontwikkeling van André goed is om hier te blijven. Maar wel tegen de juiste voorwaarden. Ajax wil hem in categorie twee plaatsen, maar wij vinden dat hij bij de topspelers moet gaan horen”, aldus Botines.

De zaakwaarnemer wil niet op de geboden en gewenste bedragen ingaan, maar legt wel uit waarom Onana meer verlangt dan Ajax nu wil betalen. „André had begin 2015 veel opties, maar koos bij Ajax voor het sportieve aspect en niet voor het geld. Nu hij heeft laten zien dat hij een waardige vervanger van Jasper Cillessen is, vinden wij dat dat moet worden gewaardeerd. Het gaat niet alleen om het geld, want in het buitenland kan André een veelvoud verdienen van wat hij bij Ajax krijgt.”

Botines heeft meer argumenten. „We weten wat Cillessen en Tim Krul verdienden: veel meer dan André. En bovendien was André een koopje voor Ajax. Waar David Neres twaalf miljoen euro kostte, betaalde Overmars voor Onana maar 250 duizend euro aan FC Barcelona. Tot slot heeft André afgelopen winter op bijzondere wijze zijn loyaliteit getoond. Het is niet niks voor een speler van toen 20 om te bedanken voor zijn nationale elftal. Op internet is hij na het afzeggen van de Afrika Cup beledigd en bedreigd. Maar het belang van Ajax in de competitie stond voorop.”

Botines hoopt dat Ajax vanaf nu serieus gaat onderhandelen. „De volgende keer dat we met Overmars aan tafel zitten, zullen we een tegenbod doen. Als Ajax een inspanning doet om André te houden, dan lukt dat. Maar als dit slechte gevoel blijft, dan niet.”