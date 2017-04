De uitspraak van de rechter heeft ook impact op de concurrentiepositie van de Nederlandse clubs ten opzichte van andere Europese clubs. Alleen in Nederland besloot de Belastingdienst enkele jaren geleden krankzinnige naheffingen te doen op het moment dat een speler had bedongen dat hij mocht meedelen in een transfer naar het buitenland.

Iedereen kent nog de wet, waarmee werd afgeremd dat bankdirecteuren bij hun vertrek miljoenen meekregen. De zogenaamde graaicultuur werd grotendeels stopgezet door 75 procent belasting te heffen bij forse vertrekpremies. Zelfs als bankdirecteuren een puinhoop hadden achtergelaten kregen ze nog jaren salaris mee.

In het profvoetbal is juist sprake van beloning wegens zeer goede prestaties. Als Pelle in het buitenland enkele miljoenen meer kan verdienen en Feyenoord hem graag nog even wil houden, kunnen club en speler de afspraak maken dat hij bij een toekomstige transfer een extra vergoeding (deel van de transfersom) kan krijgen. De voetballer moet vanzelfsprekend nog steeds een topprestatie leveren om zijn grote transfer af te dwingen. Zo creëren club en speler samen waarde.

Exact zo is het gegaan met Pelle, die in de zomer van 2014 voor 10 miljoen euro naar Southampton verhuisde. De Italiaan moest over zijn inkomsten 52 procent belasting betalen, maar dat vond de Belastingdienst dus niet voldoende. Feyenoord kreeg nog een keer een rekening gepresenteerd van 75 procent over het door de club uitgekeerde bedrag aan Pelle. De rekensom leert dat er dus 127 procent (!) belasting werd betaald.

Op dezelfde wijze ging Ajax het schip in met onder anderen Jan Vertonghen, die bij zijn transfer naar Tottenham Hotspur geld meekreeg. En PSV moest miljoenen aftikken bij de voor Nederlandse begrippen megatransfers van Georginio Wijnaldum naar Newcastle United en Memphis Depay naar Manchester United.