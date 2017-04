De Amsterdammers zijn in een proces verwikkeld rond de uitkering van een vertrekvergoeding aan de Belgische international toen hij in 2012 naar Tottenham Hotspur ging. Daarbovenop is een aantal andere zaken rond vertrekvergoedingen van spelers gekomen, voor wie Ajax niet opnieuw naar de rechter hoefde te gaan. De club kan met die zaken aanhaken bij de zaak Vertonghen.

Bij Ajax is enthousiast gereageerd op de door Feyenoord nu gewonnen zaak. Ook Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, is blij met de doorbraak in de belastingzaak. „We hebben hier hartstikke hard voor geknokt. Met Ajax en Feyenoord zijn we destijds meer dan eens naar Den Haag gegaan om de politiek duidelijk te maken hoe krom deze belastingregel was. Het gaat bij PSV om zeker vijf miljoen euro. Men luisterde naar onze argumenten, gaf ons overal gelijk in, maar niemand wilde actie ondernemen”, zegt Gerbrands.