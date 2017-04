Westbrook evenaart stokoud record in NBA

Westbrook kwam daarmee op gelijke hoogte met Oscar Robertson, die in het seizoen 1961-1962 als enige andere NBA-speler hetzelfde aantal noteerde. ,,Het was een speciale avond, die ik niet snel zal vergeten'', reageerde Westbrook, die flink bijdroeg in de zege van 110-79 op de Bucks. ,,Ik ben vereerd, zeker omdat het in Oklahoma City gebeurd is, voor onze eigen fans."

Golden State Warriors boekte tegen Minnesota Timberwolves zijn 64e zege van dit seizoen en is topkandidaat voor de titel. Het werd 121-107 met Klay Thompson als topscorer voor de Warriors. Hij maakte 41 punten.

Titelverdediger Cleveland Cavaliers rekende af met Orlando Magic: 122-102. Kevin Love was goed voor 28 punten. Vedette LeBron James leverde een triple double af: 18 punten, 11 rebounds en 11 assists.

San Antonio Spurs had een verlenging nodig om te winnen van Memphis Grizzlies: 95-89. Kawhi Leonard was de uitblinker bij de Spurs met 32 punten.